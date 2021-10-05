Международная книжная ярмарка в Баку станет ежегодной

Бакинскую международную книжную выставку-ярмарку решено сделать ежегодной, заявил заведующий отделом министерства по вопросам книгооборота и работы с издательствами Азербайджана Акиф Марифли.

"Шестого октября стартует VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка. Ранее она проводилась один раз в два года. Но с текущего года она будет проводиться ежегодно", - поделился он на пресс-конференции, посвященной выставке.

Кроме того, с этого года ярмарка будет длиться не три дня, а пять. "Формат предстоящего мероприятия также будет отличаться, выставка носит международный статус", - добавил он.

Бакинская международная книжная выставка-ярмарка этого года - крупнейшая в регионе, участниками станут представители 12 зарубежных стран, а также около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, 43 зарубежные организации.

Ярмарка будет проходить с 6 по 10 октября в Экспо-центре в Баку при организации министерства культуры Азербайджан.