Идлиб подвергся минометному обстрелу, ранен военный

Сирийский военнослужащий ранен в результате минометного обстрела боевиками позиций правительственных войск в провинции Идлиб, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, террористы вели огонь с территории населенного пункта Мадждалая. Также он отметил, что за минувшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), передает ТАСС.