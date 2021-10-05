Харрази дал совет Азербайджану

Председатель Стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харрази заявил, что у Азербайджана не должно быть иллюзий на счет иностранных сил в вопросах безопасности.

Он напомнил, что в свое время Иран призывал Азербайджан укрепить вооруженные силы страны посредством логистического и образовательного сотрудничества с Ираном, чтобы вернуть оккупированные территории. "К сожалению, Азербайджан не принял это, и стал в результате более зависимым от иностранных держав и прибегнул к помощи иностранных сил", - цитирует Харрази IFP.

Председатель Стратегического совета Ирана по международным отношениям. подчеркнул, что Исламская Республика стала бесспорной силой в регионе благодаря своей самостоятельности и независимости от иностранных сил, добавив, что Азербайджану нужно сделать то же самое.