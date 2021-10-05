Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Северной Осетии найдут виновных нарушений при выплатах медикам "красной зоны"

В Северной Осетии найдут виновных нарушений при выплатах медикам &quot;красной зоны&quot;

Власти Северной Осетии установят причины нарушений при начислении федеральных стимулирующих надбавок за особые условия труда в период распространения новой коронавирусной инфекции, заверил в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания руководителя региона Сергея Меняйло с руководителем службы финансового контроля региона Аланом Дзугкоевым.

Региональный лидер отметил, что к решению вопроса необходимо привлечь трудовую инспекцию. "Вместе мы должны добиться того, чтобы при начислении зарплат и отпускных каждому работнику выдавался расчетный лист. Человек должен знать, что именно он получил", - обратил внимание он, передает ТАСС.

Дзугкоев, в свою очередь, отметил, что проблема решается: медики получают отпускные и компенсации за неиспользованные дни отпуска в полном объеме с учетом федеральных стимулирующих выплат.

655 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!