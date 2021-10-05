Глава МИД Турции и генсек ОБСЕ обсудили ситуацию в Афганистане, Азербайджане и Украине

Состоялась встреча министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Хельги Шмидт. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter написал сам глава турецкого МИД.

По его словам, в ходе встречи с генсекретарем ОБСЕ он обсудил ряд вопросов, включая последние события в Афганистане.

Турецкий министр также отметил, что поговорил со Шмидт о ситуации в Азербайджане и Украине.