Постпред России в Вене оценил шансы восстановления СВПД

Россия уверена, что Иран намерен продолжать процесс по восстановлению ядерной сделки, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, возвращение за стол переговоров – это лишь вопрос времени.

"Участие в венских переговорах добровольно. Оно отвечает интересам всех участников, включая Иран. У нас нет причин считать, что Тегеран не желает продолжать процесс", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Ульянова.

Ранее сообщалось, что Тегеран практически завершил формирование команды для переговоров по восстановлению ядерной сделки в Вене.