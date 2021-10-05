Продовольственных ярмарок на Ставрополье стало больше

В Ставропольском крае существенно выросло число площадок для проведения продовольственных ярмарок, - сообщили в краевом управлении по информационной политике.

"С начала 2021 года в регионе создано более 120 таких площадок - сегодня в регионе их насчитывается 357, что на 61% выше аналогичного периода 2020 года. На 14,2 тыс выросло количество торговых мест, а ярмарки теперь проводятся во всех городских и муниципальных округах Ставрополья. Помимо этого, ежедневно проходят универсальные и сельскохозяйственные ярмарки", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

В нынешнем году в крае провели уже провели более 11 тыс ярмарок, на которых было продано около 11,8 тыс т продукции. Основными участниками ярмарок становятся малые и средние предприятия, фермеры, личные подсобные хозяйства, - сообщили в управлении.

За год число производителей, участвующих в продуктовых ярмарках, в регионе увеличилось на 25%, - добавили в ведомстве.