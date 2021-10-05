Хвостохранилище Тырныаузского комбината рекультивируют в ноябре 2022 года

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) планируют завершить работы по рекультивации расположенного в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии хвостохранилища Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината до ноября 2022 года. Площадь участка рекультивации составляет 3,6 га, сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"ГКУ КБР "Дирекция по капстроительству природоохранных объектов", подведомственное Минприроды КБР, и ООО "Юг-Стройторг" заключили контракт по рекультивации объекта, предусматривающий завершение общего объема работ не позднее 30 ноября 2022 года. Сейчас ООО "Юг-Стройторг" проводит работы технического этапа рекультивации сухого пляжа хвостохранилища без нарушений сроков контракта", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Участок хвостохранилища расположен на расстоянии 2,7 км от западной окраины селения Былым. Для дальнейшего предотвращения эрозии пляжа было принято решение о его рекультивации, для этого разработали проект "Рекультивация сухого пляжа хвостохранилищаТырныаузского вольфрамо-молибденового комбината (вторая очередь)".

Работы по контракту пройдут в два этапа - технический и биологический. Будет проведена изоляция отходов, обеспечивающая полную санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, которое проживает за пределами санитарно-защитной зоны, - добавили в Минприроды региона.