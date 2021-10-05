В НАТО рассказали о наличии рычагов давления на талибов

У НАТО стало меньше рычагов давления на радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Джорджтаунском университете.

"У нас, разумеется, сохраняются рычаги давления. Их меньше, чем было ранее, однако они не свелись к нулю", - отметил глава альянса.

Столтенберг также сообщил, что не хотел бы возлагать какие-то надежды на талибов после захвата движением власти в Афганистане, однако отметил что у НАТО есть определенные ожидания касательно дальнейшей политики "Талибана".

Напомним, 15 августа боевики "Талибана" (запрещено в России) окончательно установили контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана, в которое вошли исключительно члены движения.