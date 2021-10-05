Пляж Дербента приведут в порядок

Власти дагестанского Дербента выделят почти 200 млн рублей на первый этап благоустройства городского пляжа и набережной, который планируется завершить до 1 октября 2022 года.

На первый этап благоустройства городского пляжа и набережной, в рамках которого на нем появятся санитарно-гигиенические объекты, солнцезащитные зонты, шезлонги, сервисные павильоны, а также будут высажены теневыносливые растения, планируется потратить 195 394,3 тыс рублей из городского бюджета Дербента, - передает ТАСС.

Презентация концепции первого этапа развития пляжной зоны уже прошла в феврале текущего 2021 года. Тогда же мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов поручил доработать проект, в том числе предусмотреть дополнительное благоустройство территории.

Цель проекта - преобразовать городской пляж в более современный, а также предусмотреть при проектировании место отдыха у воды для маломобильных групп населения, - отметили в пресс-службе администрации города.