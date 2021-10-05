Дагестан поможет аграриям в уборке риса в условиях ливней

Минсельхозпрод Дагестана организовал работу оперативного штаба для помощи рисоводческим хозяйствам в уборке урожая в условиях аномальных осадков, информирует пресс-служба министерства.

Уточняется, что вследствие ливней на определенной площади отмечается полегание риса, что "усложняет ситуацию и скажется на снижении производительности уборочных работ".

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарипа Шарипова, в сентябре в Кизлярском районе выпало около 100 мм осадков. Этот показатель 30 раз превышает уровень за аналогичный период 2020 года и в 3,3 раза больше среднемноголетней месячной, передает ТАСС.

Кроме того, двухмесячная норма осадков обрушилась на Бабаюртовский район. Также непростая ситуация складывается в Хасавюртовском районе.

Рисоводство – одно из стратегических направлений развития АПК Дагестана. В прошлом году местные аграрии собрали рекордный за всю историю региона урожай риса - 107 тыс тонн.