Столтенберг назвал сроки вступления Грузии в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что Украина и Грузия рано или поздно станут членами Альянса. В то же время он отметил, что это "не вопрос завтрашнего дня".

"Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США Джо Байденом, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить", - сказал он на онлайн-мероприятии, организованном Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

Столтенберг отметил, что страны должны получать от НАТО больше поддержки для борьбы с коррупцией и проведения необходимых реформ.