Глава МИД Ирана едет в Москву

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян вылетел в Москву, где встретится 6 октября с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом говорится в сообщении российского МИД.

Ранее сообщалось, что данная встреча станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран.

В ходе беседы Лавров и Абдоллахиян обсудят ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе,

Помимо этого, министры иностранных дел поговорят о последних событиях в Афганистане в контексте принципиальной значимости эффективного реагирования на возникающие вызовы, в том числе купирования тер- и наркоугроз, а также международного содействия постконфликтному восстановлению этой страны.