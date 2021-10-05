Афганистан попросил ООН помочь закрыть долги за электроэнергию

Афганская энергетическая корпорация DABS обратилась к ООН с просьбой предоставить $90 млн для покрытия долгов за электричество. Об этом сообщил источник в компании.

По данным СМИ, долг компании уже составляет $62 млн. Наибольшая сумма задолженности приходится на Иран - более $25 млн. Таджикистану афганская компания должна выплатить $11,2 млн, а Узбекистану - $9,9, Туркменистану - $5 млн.

По словам действующего главы компании Сафиуллы Ахмадзая, DABS направила множество официальных писем, чтобы заверить в твердом намерении выполнить свои обязательства, и попросила не прекращать поставки.