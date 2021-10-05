На Ставрополье будут судить трех лжеюристов, обманувших почти 200 человек

В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые под видом оказания юридических услуг обманули 192 человека. Об этом сообщили в прокуратуре Ленинского района Ставропольского края.

Следствие полагает, что для похищения денег у доверчивых граждан злоумышленники создали в 2018 году ООО "Ставропольский центр правовой защиты". На основе заключенных договоров лжеюристы в общей сложности выманили у 192 человек свыше 6,9 млн рублей.

Теперь трое злоумышленников из краевого центра ответят за совершённые преступления в суде, передает "Победа26".