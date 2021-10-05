Карпин уговорит Дзюбу играть за сборную?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил о том, что нет смысла уговаривать Артема Дзюбу помогать команде в октябрьских отборочных матчах чемпионата мира-2022.

Ранее Дзюба, мотивируя свой отказ, заявил, что находится не в лучшей спортивной форме. Кроме того, форвард отметил, что он не приостанавливает карьеру в сборной.

"Не считаю, что нужно кого-то пугать или заставлять играть за сборную. Он так решил, поговорили. Нет – так нет. За сборную игроки должны хотеть играть, но если он не хочет, то зачем его уговаривать", - сказал наставник российской сборной.

"Закрыл ли дверь в команду? Посмотрим через месяц", - заключил Карпин.

Россиянам 8 октября в рамках квалификации к мундиалю-2022 предстоит встреча со Словакией в Казани, а 11 октября со Словенией в Мариборе.