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Власти Ставрополья удвоят господдержку при покупке жилья

Власти Ставрополья удвоят господдержку при покупке жилья

Власти Ставропольского края удвоят расходы краевого бюджета, направляемые на поддержку отдельных категорий граждан при покупке жилья. В краевом Минфине проинформировали о том, что сумма на 2022 год запланирована в объеме 2,3 млрд рублей.

"Из них 1 млрд рублей планируется направить на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, еще 790 млн рублей - на жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - стало известно по результатам представления основных параметров бюджета на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Уточняется, что основными направлениями расходов краевого бюджета на 2022 год в Минфине региона называют расходы на заработную плату работников бюджетных организаций края и социальные расходы.

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