Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о деталях вакцинации подростков "Спутником V", отметив, что пациентам в возрасте 12-17 лет препарат будет вводиться два раза.

"Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", - сказал он, отметив, что на минувшей неделе правительство выделило более ста миллионов рублей для третьей фазы исследования "Спутника V" на подростках.

Ранее Минздрав сообщал о том, что вакцинация несовершеннолетних будет проводиться на добровольных началах. Привиться можно при согласии родителей или законных представителей.