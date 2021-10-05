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Генсек НАТО заявил о необходимости взаимодействия с Россией

Генсек НАТО заявил о необходимости взаимодействия с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе своего выступления в Джорджтаунском университете, что странам Североатлантического альянса необходимо поддерживать взаимодействие с Россией.

По его словам, это позволит избежать новой холодной войны или гонки вооружений. "Я считаю, что мы должны поддерживать взаимодействие с Россией, поскольку нам не нужны ни новая холодная война, ни гонка вооружений", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Он также отметил, что отношения НАТО и РФ в настоящее время находятся на самой низшей точке со времен холодной войны.

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Вестник Кавказа

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