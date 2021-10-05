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В Минздраве рассказали, сколько пациентов с COVID-19 лечатся в больницах

В Минздраве рассказали, сколько пациентов с COVID-19 лечатся в больницах

В России развернуто 235 тыс коек для заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом на совещании у президента РФ заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"235 тыс коек сегодня развернуто уже, они функционируют, и 212 тыс пациентов находятся на лечении в стационарных учреждениях", - цитирует его РИА Новости.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 7 637 427 случаев заражения коронавирусом, справились с болезнью 6 759 059 жителей страны, умерли – 211 696.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 235 млн, из них более 4,8 млн человек скончались.

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Вестник Кавказа

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