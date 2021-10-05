Класс одной из школ в Баку перешел на дистант

Трое учащихся класса 8ç бакинской полной средней школы №162 заразились новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Управление образования Баку, уточнив, что поэтому очное обучение на 14 дней заменено дистанционным.

"Более 90 процентов работников столичных школ прошли вакцинацию от коронавируса. В учебных заведениях строго соблюдаются требования карантинного режима, периодически проводятся мониторинги", - приводит сообщение Управления Trend.

Ранее стало известно, что в Азербайджане с 29 сентября возобновились очные занятия в V-XI классах общеобразовательных школ, а также в вузах, колледжах, профшколах и внешкольных заведениях.