Жителя Ставрополя дважды за сутки поймали пьяным за рулем

Житель Ставрополя в нетрезвом состоянии дважды за день попался автоинспекторам, сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России.

Стало известно, что водитель легкового авто при виде автоинспекторов внезапно свернул в проулок, требование правоохранителей остановиться он проигнорировал.

"В отношении него был собран административный материал, а автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Но не прошло и суток, как мужчина вновь был остановлен сотрудниками ДПС. И вновь он находился в нетрезвом состоянии и также отказался от освидетельствования", - информирует "Ставропольская правда".

Уточняется, что в отношении злостного нарушителя был собран административный материал. Ему грозит штраф и лишение прав на управление автомобилем.