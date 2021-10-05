В Грузии начался конкурс на получение премии Руставели

Прием заявок на участие в конкурсе на получение премии имени Шота Руставели начался в Грузии, рассказали в администрации президента страны.

Уточняется, что конкурс был объявлен комиссией, созданной указом президента, первое заседание которой прошло 1 октября.

По словам организаторов, награда вручается за труд в области литературы, музыки, киноискусства, театрального искусства, изобразительного искусства или архитектуры, передает Sputnik Грузия.

Премия, выдающаяся раз в три года, составляет 10 тыс лари ($3,1 тыс). Также, кроме денежного приза победителю будет вручен диплом лауреата и нагрудный знак.