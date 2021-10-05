Путин и Жириновский подвели итоги выборов в Госдуму

Во вторник, 5 октября, состоялась встреча президента России Владимира Путина и лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, на встрече стороны обсудили итоги выборов в Госдуму России, состоявшихся в середине сентября.

Представитель Кремля отметил, что Путин и Жириновский поговорили также о планах работы фракции ЛДПР на предстоящий период, передает РИА Новости.

Напомним, выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.