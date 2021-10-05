Азербайджан и Турция отрабатывают маневры в ходе учений в Нахчыване (ВИДЕО)

В Нахчыванской Автономной Республике продолжаются азербайджано-турецкие боевые тактические учения "Нерушимое братство-2021". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что для достижения координации взаимодействия подразделений через системы управления с командных пунктов осуществляется бесперебойное управление войсками, соединения и части действуют в соответствии с планами боевой подготовки.

В ходе учений командирами оценивается местность, выбираются направления скрытного подхода к позициям противника, изучаются маршруты движения, различными способами отрабатываются действия личного состава. Кроме того, специальные ударные группы отрабатывают подходы к позициям противника, уклоняясь при этом от его оптических приборов и прицельного огня.

Помимо этого, в рамках учений боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты совершают учебно-тренировочные полеты с маневрами сложного пилотажа.

Напомним, совместные азербайджано-турецкие боевые тактические учения "Нерушимое братство-2021" стартовали в Нахчыване 20 сентября и продолжатся до 8 октября.