Лавров: договору о запрещении ядерных испытаний нет альтернативы

Россия рассматривает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) как уникальный международно-правовой инструмент, которому нет альтернативы. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на встрече с исполнительным секретарем подготовительной комиссии Организации ДВЗЯИ Робертом Флойдом.

"Подтверждена принципиальная российская линия на содействие скорейшему вступлению договора в силу", - говорится в сообщении, размещенном на сайте российского МИД.

В ведомстве также отметили, что на встрече Лавров и Флойд акцентировали "важность продолжения работы по универсализации ДВЗЯИ в интересах укрепления международного мира и безопасности".

Напомним, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был одобрен Генеральной Ассамблеей ООН 24 сентября 1996 года. Сейчас договор ратифицирован 170 государствами, однако он не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран и не подписали Индия, Пакистан и КНДР.