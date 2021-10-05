Минпросвещения: труд учителя это не услуга, а служение

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщил о том, что труд учителей и директоров школ – это не услуга, а служение и почетная миссия.

Таким образом высокопоставленный чиновник отреагировал на слова президента России Владимира Путина, поручившего кабмину рассмотреть вопрос об исключении из законодательства об образовании понятия "образовательная услуга". Ожидается, что доклад будет представлен до 1 марта.

"Труд учителя и директора школы, это никак не услуга, это служение, это почетная миссия, за которую мы все должны быть учителям благодарны", - сказал он в ходе открытия очного тура конкурса "Директор года".