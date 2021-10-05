Инфляция в России приблизилась к пику

Заместитель министра финансов России Владимир Колычев заявил, что на сегодняшний день инфляция в России близка к пику.

"Близко к пику. К концу года ниже будет инфляция", - цитирует замглавы ведомства ТАСС.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России за неделю с 21 по 27 сентября ускорилась до 7,26%.

Ранее Центробанк сообщил, что годовая инфляция в РФ вернется к уровню в 4% к концу будущего года. В 2023 году и в дальнейшем, согласно базовому сценарию, инфляция будет находиться вблизи 4%.