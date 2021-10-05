Саакашвили запретили общаться по телефону

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, который в настоящее время отбывает наказание в тюрьме в Рустави, запретили телефонные звонки. Об этом сообщил сегодня его адвокат Бека Басилая.

"Сегодня в тюрьму поступил запрос из прокуратуры с требованием ограничить звонки Михаилу Саакашвили звонки, не позволять прямых включений журналистам, звонки родственникам", - цитирует его "Грузия Online".

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В настоящее время он находится в пенитенциарном учреждении в городе Рустави. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. Пятый день он продолжает голодовку, требуя обводить его, а также трех граждан Грузии, задержанных в качестве сообщников экс-президента.