Собянин оценил динамику по COVID-19 в Москве

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве далека от пиковых значений, сообщил мэр города Сергей Собянин, уточнив, что динамика в столице сложная.

"За последние недели на 30% выросла выявляемость [случаев заболевания]. Мы видим аналогичную картину и на Северо-западе [России] и в Центральном федеральном округе. Ситуация ожидаема, это осенний подъем", - сказал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Столичный градоначальник уточнил, что высокая выявлемость заболевших в столице связана с большим количеством проводимых исследований и отметил, что на данный момент в городе около 5 млн человек вакцинировано от коронавируса.