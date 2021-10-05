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Путин прокомментировал поощрение вакцинированных от коронавируса

Путин прокомментировал поощрение вакцинированных от коронавируса

Президент России Владимир Путин, оценивая правительственное предложение поощрять граждан привившихся от нового типа коронавируса, заявил, что поощрять надо не за справку, а за введение препарата.

"Поощрение, конечно, оно должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации", - сказал он.

Далее президент отметил, что об этом плане правительства ему доложил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Вестник Кавказа

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