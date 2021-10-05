Путин прокомментировал поощрение вакцинированных от коронавируса

Президент России Владимир Путин, оценивая правительственное предложение поощрять граждан привившихся от нового типа коронавируса, заявил, что поощрять надо не за справку, а за введение препарата.

"Поощрение, конечно, оно должно быть организовано таким образом, чтобы оно выдавалось не при наличии справки, а именно при вакцинации", - сказал он.

Далее президент отметил, что об этом плане правительства ему доложил премьер-министр Михаил Мишустин.