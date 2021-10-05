Грузинская оппозиция готовит масштабные акции протеста в Тбилиси

Созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили самая крупная оппозиционная партия в Грузии "Единое национальное движение" проведет масштабные акции протеста в Тбилиси.

По словам члена партии, депутата парламента Грузии Левана Хабеишвили, протестующие будут требовать освобождение Саакашвили и назначение досрочных парламентских выборов.

"Мы готовимся ко второму туру выборов, и до выборов будут масштабные акции. Мы обязательно продолжим борьбу. Я хочу сказать, что в ближайшем будущем в столице будет очень большая акция. Организация будет по масштабу всей Грузии... Также подготовимся ко второму туру, в котором мы обязательно оформим победу", - приводит слова Хабеишвили Sputnik Грузия.