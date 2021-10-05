Стало известно, когда стартует горнолыжный сезон на "Роза Хуторе"

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" откроет новый зимний сезон в середине декабря.

Событие запланировано на 17 декабря, но точная дата будет зависеть от погодных условий и стабильности снежного покрова, сообщили в пресс-службе "Розы Хутора".

В новом сезоне на курорте появится новый пересадочный хаб между канатными дорогами "Волчья скала", "Кавказский экспресс" и "Заповедный лес", также планируется расширить на 2,6 км зону катания на Южном склоне, будут установлены новые подъемники.

Горнолыжный сезон начнется с праздника День "Роза Хутор", добавил гендиректор курорта Александр Белокобыльский.