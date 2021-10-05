Житель Ингушетии предстанет перед судом за махинации с жильем москвича

ГУ МВД России по СКФО завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Ингушетии, который подозревается в попытке мошенничества, сообщает пресс-служба окружного полицейского главка.

"В ходе следствия установлено, что в 2015 году злоумышленник совместно с соучастницей ввел в заблуждение жителя Москвы о наличии возможности перевести принадлежащее гражданину жилое помещение в категорию нежилого для использования в коммерческих целях", - говорится в тексте.

Отмечается, что за посреднические услуги сообщники потребовали более 2,5 млн рублей. Женщина, представляясь вымышленным именем, предоставила собственнику недвижимости копию поддельного паспорта. Она также составляла и расписки о получении от жителя Москвы денег в несколько этапов.

Соучастники предъявили потерпевшему поддельные документы о переводе принадлежащего ему жилого помещения в нежилое. Мужчина обратился в полицию после того, как обнаружил что-то неладное.

В ноябре 2015 года женщина была задержана. Ее осудили, а уголовное дело в отношении обвиняемой выделили в отдельное производство. Подозреваемому удалось скрыться, однако в августе этого года он сдался с повинной полиции. Мужчина признал вину и раскаялся.

Стоит добавить, что в суд для рассмотрения по существу передано уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ ("покушение на мошенничество").