Мечеть Хусейнийя временно закрыли из-за коронавируса в Баку

Работа одной из мечетей приостановлена в Баку, об этом заявили в МВД Азербайджана.

В частности, временно закрыт доступ в мечеть Хусейнийя, передает Sputnik Азербайджан.

В ведомстве пояснили, что в последнее время было обнаружено несколько очагов распространения коронавирусной инфекции в Баку.

"Одним из таких мест, как выяснилось, была мечеть Хусейнийя. Поэтому приостановлена деятельность всех этих объектов, в том числе этой мечети", - отметили в МВД, добавив, что на всех потенциально опасных с точки зрения распространения Covid-19 органы эпидемиологического контроля реализуют соответствующие мероприятия.

Напомним, по неофициальным данным, в мечети Хусейнийя расположен офис Сейид Алиакбера Оджагнеджата - негласного представителя Верховного руководителя ИРИ Али Хаменеи, официально он занимает пост руководителя Центра культуры Ирана в Баку.