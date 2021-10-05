Владислав Белов об отношении наследников Меркель к Путину: "Стакан наполовину полон”

В Германии продолжаются переговоры о коалиции после выборов в Бундестаг, на которых победила СДПГ, а партия канцлера ХДС и их баварские партнеры ХСС сильно просели. Куда уйдет Меркель? Ослабнет ли влияние Германии в мире? И как Берлин будет строить свои отношения с Москвой? Разобраться во всем этом "Вестнику Кавказа" помог руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.

- Вы удивлены итогами выборов в Германии? Что стало причиной поражения ХДС?

- Выборы начались гораздо раньше, еще когда Ангела Меркель 30 октября 2018 года после падения популярности ХДС по итогам выборов в Гессене приняла решение о том, что она уходит с поста председателя партии, сделав ставку на свою преемницу Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Та, впрочем, не выдержала возложенной на нее ответственности и уже в феврале 2020 года после очередного скандала в Тюрингии объявила о неспособности обновлять партию. Все это во многом предопределило федеральные выборы 2021 года.

Когда в январе 2021 года на партийном съезде избрали не более достойного с точки зрения функционеров ХДС кандидата Фридриха Мерца, а Армина Лашета, стало понятно: что-то не в порядке в христианско-демократическом королевстве. События апреля текущего года подтвердили это - вопреки здравому смыслу партийная верхушка протолкнула в кандидаты на пост федерального канцлера, опять же, Армина Лашета, а не Маркуса Зедера. Объяснение было простое – для верхов оказалось проще уйти в оппозицию и проиграть выборы, нежели пустить в свою политическую конюшню достаточно мощного, амбициозного, харизматичного лидера Баварии, который даже чем-то внешне напоминает Герхарда Шредера.

- Что предопределило успех СДПГ?

- Личность Олафа Шольца. Это профессионал. 50%, проголосовавших за СДПГ, честно сказали: "Не было бы Шольца, не было бы наших голосов за СДПГ". Раньше выборы проходили по линии картинок и плакатов, которые люди видят в СМИ и на улицах. Кто читает многостраничные программы партий? Теперь на первый план вышли высказывания и поведение их ведущих кандидатов. В этом отношении Шольц показал себя преемником Меркель. Это человек, которого немцы, если хотите, избирали напрямую как будущего главу правительства, хотя в Германии прямого избрания канцлера нет (и если было бы - избрали бы Меркель).

- Куда уйдет Меркель?

- Меркель уходит из политики, и уходит достойно. Она - должник своему супругу, который терпел все 16 лет канцлерства и до того еще 5 лет председательства в ХДС. Меркель умеет возвращать долги, и я ее за это ценю. В личном плане на первый план она теперь ставит своего супруга – талантливого химика. Мой немецкий коллега Александр Рар считает, что они могут уехать в Америку, где супруг, поработав пару лет, доведет свои исследования до логического конца – до кандидата на Нобелевскую премию. Ангела Меркель рассказала, что она будет делать первые месяцы – выспится и будет читать книги. Мне довелось с ней встретиться в Магдебурге в 2016 году на конференции старших членов ХДС. От имени Института Европы я тогда подарил книгу "Современная Германия. Экономика и политика", которую перевели на немецкий язык с интересным заголовком "Российская научная элита смотрит на современную Германию". Тогда она с улыбкой сказала, что прочтет ее. Я надеюсь, что она дойдет и до нашей книги, потому что актуальность проведенного анализа сохраняется.

- У Владислава Суркова была статья про "путинизм", где он утверждает, что если Путин уйдет, то развитие России по его модели будет продолжена. Можно ли то же самое сказать про Меркель?

- Нет, потому что "меркелизм" – придуманное слово. Меркель была всегда представителем коллективной политической мысли. Не Меркель формировала коалиционные соглашения. Она вообще не теоретик, не идеолог, она прекрасный исполнитель – executive, поставленная во главу корпорации под названием Deutschland AG. Она отвечала за то, что было согласовано в коалиционных договорах, иногда принимая на себя ответственность за сложнейшие вещи – выход из атомной энергетики после Фукусимы и прием беженцев ("Мы справимся"). Один раз она сделала явную ошибку, нажав на премьер-министров в конце марта этого года, чтобы ввести несколько дней локдауна на пасхальные праздники, но юристы объяснили ей, что она столкнется со спорами, и тогда она признала, что не права, и все снова зааплодировали. Умение признавать свои ошибки в моих глазах подтверждает компетентность менеджера, который решает поставленные задачи. Идеальных управленцев нет.

- Будет ли новое правительство продолжать политику Меркель по укреплению значения Германии в мире?

- Многие требуют формализации неформальной роли Германии, чтобы Германия наконец заявила "я игрок европейского и мирового уровня". До сих пор и Меркель, и ее правительство, и президент ФРГ заявляли, что наконец немцы должны заявить о своем лидерстве в ЕС: "Мы осознаем эту роль и отвечаем как ведущий игрок за дальнейшее развитие Евросоюза, за решение мировых кризисов". Попытка была сделана в начале 2014 года на Мюнхенской конференции, когда президент Гаук, глава МИД Штайнмайер и министр обороны фон дер Ляйен заявили о "культуре ответственности". Следующая коалиция, не важно, как она будет выглядеть и кто будет министром иностранных дел, должны это продолжить. Среди прочего новое правительство будет основывать свою политику на франко-германской Берлинской декларации о реформировании ЕС и Вашингтонской декларации о восстановлении отношений с США.

- Каково отношение Берлина к оборонному союзу США, Великобритании и Австралии (AUKUS)?

- Немцы не будут вмешиваться в AUKUS и постараются занять относительно конструктивно-нейтральную позицию к противостоянию (США с Китаем). Понятно, что Китай – это вызов для всех, а не только для коллективного Запада, в том числе и для России. Рассматривая Китай как ведущую в будущем ядерную, космическую, сухопутную и океанскую державу, Германия аккуратно к этому присматривается и посылает свой фрегат "Бавария" в Южно-Китайское море. На фоне конфликта между Францией и США для немцев военно-морские силы - это один из приоритетов. Нынешняя глава министерства обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр просто "отвязывается", показывая, что есть два враждебных государства – Россия и КНР, которые надо обязательно призвать к ответу путем наращивания гонки вооружений. Этот курс, к сожалению, будет унаследован новым кабмином.

- Китай угрожает конкретно немцам?

- Китай никому никак не угрожает сейчас. Это синологизация мировой экономики и мировой цивилизации: "Китай – это будущая угроза, которая когда-то наступит". Все видят, насколько он быстро и качественно вооружается и уже вышел в космос. Китай - миролюбивое государство, но при этом разрабатывает ракеты средней дальности и не собирается ни с кем вести переговоры о разоружении.

- Хотели бы перейти к главной теме – отношения Германии с Россией. В новой коалиции в правительстве ФРГ, очевидно, будут "зеленые" и свободные демократы. Обе партии негативно настроены по отношению к Кремлю. Они критикуют Россию за Крым и призывают остановить "Северный поток-2". Как вы думаете, будущее правительство станет более антироссийским или все-таки присутствие СДПГ и ХДС в нем будет сдерживать негативные явления?

- "Желторотой коалиции" не будет. Это будет профессиональная коалиция, где будут совмещены два начала. Конструктивное в лице той или иной народной партии (ХДС или СДПГ), а зеленые и желтые напомнят новому канцлеру, что существует понятие "ценности". Это те красные линии, которые автоматически переходят во внешнюю политику Германии по отношению к России: Украина, Крым, кибератаки, гибридное вмешательство, "химические элементы", Алексей Навальный, нежелательные организации, иностранные агенты. Свободные демократы говорят, что, пока остается проблема с Навальным, на "Северный поток-2" должен быть наложен мораторий. Но Путин с Меркель все это проговорили на встрече 20 августа. Меркель донесла до тех, кто в будущем будет принимать решения, что ничего не изменится. При новом кабмине может быть похолодание. Однако это будет лишь ветерок, который может подуть из канцлерамт, но ничего не изменит.

- Новые санкции будут?

- Могут ввести персональные санкции, найдут виновных в кибератаках, но не более того. Что касается экономики, то, например, "Северный поток -2" зависит не от Анналены Бербок (лидер "Зеленых"), а от Конгресса США, члены которого настаивают на сохранении жестких санкций. Есть целый блок вопросов – Сирия, Ливия, Афганистан, Иран – которые без России решать невозможно. Поэтому, суммируя негативные и положительные факторы, я вижу отношения ФРГ и РФ как стакан, который наполовину полон.