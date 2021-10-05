Только 38% россиян довольны качеством обучения в школах

Опрос ВЦИОМ показал, что качеством школьного образования, доступного по месту проживания, довольны около 38% россиян.

Полностью довольны качеством школьного образования в месте, где они сейчас проживают, 11% респондентов, скорее довольны - 27%, скорее не довольны школьным образованием 28%, совершенно недовольны еще 19% опрошенных.

Россияне (49%) считают, что там, где они живут, у учителей благоприятные условия для выполнения работы, противоположного мнения придерживаются 36% граждан. Главными проблемами, с которыми сталкиваются учителя в России опрошенные считают маленькие зарплаты (40%), неуважении со стороны учеников и родителей (34%), бюрократию (29%).