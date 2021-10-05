Голикова: Россия стоит на пороге заболеваемости в 30 тыс случаев в сутки

Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России.

По ее словам, с начала сентября рост заболеваемости составляет почти 31%, вскоре может быть преодолен негативный рубеж в 30 тыс случаев коронавируса за сутки. Этой осенью максимальная доля случаев заболевания протекает в форме ОРВИ.

"Кратно, к сожалению, по сравнению с прошлым годом у нас возросла заболеваемость среди детского населения, связанная в основном с заболеваемостью в семьях, несвоевременном обращении к врачам и самолечением родителей", - отметила Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер подчеркнула, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию локдаун в России вводить не потребуется.