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Лидера ЕНД оставили без мандата

Лидера ЕНД оставили без мандата

Парламент Грузии сегодня в ходе заседания второй раз лишил лидера "Единого нацдвижения" Нику Мелия, который примет участие во втором туре выборов мэра Тбилиси, депутатского мандата.

Как сообщает Sputnik Грузия, из 83 присутствовавших депутатов за проголосовали 79, против не выступил ни один.

В результате депутаты от ЕНД занимают 31 кресло в парламенте страны.

Напомним, Мелия отказался от мандата после аннулирования "Грузинской мечтой" соглашения с оппозицией, подписанного под эгидой президента Евросовета Шарля Мишеля. Кроме того, в начале года политика уже лишали депутатских полномочий по требованию прокуратуры.

Сейчас оппозиционер - основной конкурент действующего мэра Кахи Каладзе во втором туре выборов главы грузинской столицы, который состоится 30 октября.

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Вестник Кавказа

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