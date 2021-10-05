Египет примет ПМЭФ-2022

Петербургский международный экономический форум пройдет 15-18 июня 2022 года в Египте, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс".

"Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум состоится 15-18 июня 2022 года. Страной-гостем Петербургского международного экономического форума выступит Египет", - сказано в сообщении.

Ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков подчеркнул, что ПМЭФ остается одним из самых крупных и значимых деловых событий в мире.

"Мы видим высокий уровень интереса международного сообщества к таким площадкам диалога: уже сегодня целый ряд стран выразил заинтересованность в участии своих представительных делегаций в ПМЭФ-2022", - добавил он.