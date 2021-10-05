Астрахань заволокло дымом от природных пожаров в Казахстане

В Астраханской области в воздухе ощущается запах гари - дым приносит из Казахстана ветер.

"На территории Казахстана продолжает гореть камыш и сухая растительность, расстояние до границы с Астраханской областью примерно 17 км. С учетом направления ветра (восточный, северо-восточный) в южных районах области и городе Астрахани возможно наличие запаха, несвойственного атмосферному (запах гари)", - предупреждает главк МЧС по области.

В прошлом году жители Астраханской области не раз жаловались на запах гари из-за природных пожаров в Казахстане.