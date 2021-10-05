Главная » Новости
Азербайджан Иран

Астрахань заволокло дымом от природных пожаров в Казахстане

Астрахань заволокло дымом от природных пожаров в Казахстане

В Астраханской области в воздухе ощущается запах гари - дым приносит из Казахстана ветер.

"На территории Казахстана продолжает гореть камыш и сухая растительность, расстояние до границы с Астраханской областью примерно 17 км. С учетом направления ветра (восточный, северо-восточный) в южных районах области и городе Астрахани возможно наличие запаха, несвойственного атмосферному (запах гари)", - предупреждает главк МЧС по области.

В прошлом году жители Астраханской области не раз жаловались на запах гари из-за природных пожаров в Казахстане.

985 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!