Совместные военные учения Азербайджана и Турции продолжаются в Нахчыване (ФОТО)

В Нахчыванской Автономной Республике проходят очередные учения третьего армейского командования Вооруженных сид Турции и Отдельной общевойсковой армии Нахчывана "Нерушимое братство-2021".

Такое сообщение опубликовано на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Напомним, учения "Нерушимое братство-2021" стартовали в Нахчыване 20 сентября, они продолжатся до 8 октября.