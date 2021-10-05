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Совместные военные учения Азербайджана и Турции продолжаются в Нахчыване (ФОТО)

Совместные военные учения Азербайджана и Турции продолжаются в Нахчыване (ФОТО)
Twitter МО Турции
Совместные военные учения Азербайджана и Турции продолжаются в Нахчыване (ФОТО)
Совместные военные учения Азербайджана и Турции продолжаются в Нахчыване (ФОТО)
Совместные военные учения Азербайджана и Турции продолжаются в Нахчыване (ФОТО)

В Нахчыванской Автономной Республике проходят очередные учения третьего армейского командования Вооруженных сид Турции и Отдельной общевойсковой армии Нахчывана "Нерушимое братство-2021".

Такое сообщение опубликовано на официальной странице министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Напомним, учения "Нерушимое братство-2021" стартовали в Нахчыване 20 сентября, они продолжатся до 8 октября.

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Вестник Кавказа

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