Энергоавария вновь обесточила Краснодар
Новая энергоавария оставила без света центр Краснодара, сообщает пресс-служба ГУК Краснодар.
Отмечается, что причина отключения электроэнергии в настоящее время не сообщается.
"Произошло аварийное отключение электроэнергии. Время устранения аварии не прогнозируется. Без света остались улицы Суворова, Железнодорожная, Карасуно-Набережная, Гоголя, Карасунская, Чапаева, Радио. На месте работают ремонтные бригады ООО "НЭСК", - сказано в сообщении.
Вестник Кавказа
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