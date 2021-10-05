Энергоавария вновь обесточила Краснодар

Новая энергоавария оставила без света центр Краснодара, сообщает пресс-служба ГУК Краснодар.

Отмечается, что причина отключения электроэнергии в настоящее время не сообщается.

"Произошло аварийное отключение электроэнергии. Время устранения аварии не прогнозируется. Без света остались улицы Суворова, Железнодорожная, Карасуно-Набережная, Гоголя, Карасунская, Чапаева, Радио. На месте работают ремонтные бригады ООО "НЭСК", - сказано в сообщении.