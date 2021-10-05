В этом году поток туристов на Кавказ будет на 20% выше, чем до пандемии

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что турпоток на Кавказ в этом году вырос в сравнении с допандемийным периодом.

"Сегодня Кавказ показывает очень хорошие темпы восстановления туризма, сравнимые по динамике с пляжными направлениями юга России", - сказала она по итогам поездки в регион, пишет РИА Новости.

За восемь месяцев 2021 года регионы Кавказа посетили около 1 млн туристов. "Это почти в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом только за лето на Кавказе побывало около 600 тысяч туристов", - заметила она.

Турпоток, включая путешественников, приезжавших на Кавказ на день или не проживавших в отелях, оказывается в два-три раза выше, подчеркнула Догузова.

Структура турпотока в СКФО изменилась, регион становится полноценным круглогодичным направлением. "Сейчас осень, межсезонье, но загрузка отелей, например, в Кавказских Минеральных Водах и Кабардино-Балкарии более 90%. Такого никогда раньше не было", - сообщила она.

По мнению Догузовой, увеличению турпотока на Кавказ способствовала программа туристического кешбэка.