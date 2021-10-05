Власти Евпатории опровергли сообщения о задержании главы города
Сообщения о задержании председателя горсовета Евпатории Олеси Харитоненко не соответствуют действительности, заявила ее заместитель Эмилия Леонова.
"Она на месте, находится в своем кабинете. Она не задержана. Информация ложная", - приводит слова Леоновой ТАСС.
Зампредседателя горсовета уточнила, что Харитоненко в данный момент проходит лечение.
Ранее сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили о задержании главы горсовета и обысках в ее кабинете.
Вестник Кавказа
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