Кадыров прослезился, вспомнив своего отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров прослезился во время речи после инаугурации, когда вспомнил отца.

"Я повторяю, что оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента Владимира Путина. Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует", - сказал он и прослезился, пишет РИА Новости.

В зале зазвучали аплодисменты. Не скрывали своих эмоций сестра главы республики Зарган Кадырова, сын Ахмат, а также племянник Хамзат.

"Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-хаджи, действительно, восторжествовала", - добавил Кадыров.

Гости церемонии проводили главу республики бурными аплодисментами.