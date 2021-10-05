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Кадыров прослезился, вспомнив своего отца

Кадыров прослезился, вспомнив своего отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров прослезился во время речи после инаугурации, когда вспомнил отца.

"Я повторяю, что оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента Владимира Путина. Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует", - сказал он и прослезился, пишет РИА Новости.

В зале зазвучали аплодисменты. Не скрывали своих эмоций сестра главы республики Зарган Кадырова, сын Ахмат, а также племянник Хамзат.

"Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-хаджи, действительно, восторжествовала", - добавил Кадыров.

Гости церемонии проводили главу республики бурными аплодисментами.

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Вестник Кавказа

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