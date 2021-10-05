Кадыров прослезился, вспомнив своего отца
Глава Чечни Рамзан Кадыров прослезился во время речи после инаугурации, когда вспомнил отца.
"Я повторяю, что оправдаю высокое доверие чеченского народа и доверие нашего президента Владимира Путина. Сделаю все от меня зависящее, чтобы обеспечить республике мирное, здоровое и красивое будущее. Я люблю повторять слова моего отца, который говорил, что правда восторжествует", - сказал он и прослезился, пишет РИА Новости.
В зале зазвучали аплодисменты. Не скрывали своих эмоций сестра главы республики Зарган Кадырова, сын Ахмат, а также племянник Хамзат.
"Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что та самая правда, о которой говорил Ахмат-хаджи, действительно, восторжествовала", - добавил Кадыров.
Гости церемонии проводили главу республики бурными аплодисментами.
Вестник Кавказа
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