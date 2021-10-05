Берлин в преддверии запуска "Северного потока-2" потребовал доказать соблюдение всех норм

Федеральное сетевое агентство Германии потребовало от оператора проекта "Северный поток-2" срочно предоставить подтверждения соответствия проекта всем нормам Евросоюза, рассказал представитель немецкого ведомства.

По его словам, на данный момент соблюдены все технические условия для ввода газопровода в эксплуатацию, соответствующие подтверждения направлены компетентным органам, так что в скором времени может быть запущена одна из ниток трубопровода.

"По этой причине Федеральное сетевое агентство в письме от 4 октября потребовало от Nord Stream 2 AG немедленно предоставить информацию, а в случае необходимости - и подтверждение того, что в рамках эксплуатации соединительного трубопровода будут соблюдаться все нормы", - приводит слова представителя регулятора ТАСС.

В первую очередь, пояснил он, ведомство интересует "предоставление свободного от дискриминации доступа к сети" и интеграция газопровода в рынок ФРГ.

В то же время, уточнил источник, процесс сертификации в рамках т. н. анбандлинга (unbundling), то есть разделения компаний, "происходит параллельно требованию" регулятора.