АТОР: новые ограничения снизят внутренний туризм

Резкое снижение турпотока по большинству внутренних направлений может произойти на фоне введения новых ограничений по коронавирусу, считают в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"По оценкам туроператоров, заявленные ограничения приведут к резкому снижению турпотока не только в регионы, где уже ужесточены антиковидные меры, но и в целом по большинству внутренних направлений, так как внутренние туристы опасаются, что их поездка может не состояться", - пояснили в ассоциации.

Уже сейчас некоторые регионы ужесточили требования: для посещения заведений общепита, культуры, спорта и развлечений введена система QR-кодов, заселение в отели возможно только при наличии сертификата о вакцинации или справки о перенесенном коронавирусе.

"Туроператоры говорят о том, что столь жесткие требования ставят под угрозу продажи туров на ноябрьские праздники и новогодние каникулы. Не спасут ситуацию и туристы, у которых есть требуемые QR-коды по вакцинации или перенесенной болезни", - полагают в АТОР.

Согласно прогнозам туроператоров, турпоток в регионы вскоре снизится в два раза. Так, продажи туров на праздники в Калининградскую область упали, ожидается, что новых массовых бронирований не будет.