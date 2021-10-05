Кабардино-Балкарии выделили 27 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Более 27 млн рублей получит Кабардино-Балкария от Правительства РФ на обеспечение бесплатными лекарствами больных COVID-19, сообщает пресс-служба главы республики.

"Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - сказано в сообщении.

Отмечается, что распоряжение о выделении средств регионам подписал премьер-министр Михаил Мишустин.