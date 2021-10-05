В Краснодарском крае досрочно стартовал отопительный сезон

На Кубани из-за плохой погоды и сложной ситуации с коронавирусом досрочно включили отопление, сообщил во вторник губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В крае резко похолодало. По прогнозу впереди сырая и дождливая погода. (...) Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, мы рекомендовали главам муниципалитетов включить отопление раньше обычного - и начинать подавать тепло уже сейчас, по заявочному принципу", - поделился он.

Все системы готовы к зимнему сезону, отметил Кондратьев. Всего в регионе к отопительному сезону подготовлено 2,8 тыс котельных и 3,3 тыс км тепловых сетей.