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В Краснодарском крае досрочно стартовал отопительный сезон

В Краснодарском крае досрочно стартовал отопительный сезон

На Кубани из-за плохой погоды и сложной ситуации с коронавирусом досрочно включили отопление, сообщил во вторник губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В крае резко похолодало. По прогнозу впереди сырая и дождливая погода. (...) Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую обстановку, мы рекомендовали главам муниципалитетов включить отопление раньше обычного - и начинать подавать тепло уже сейчас, по заявочному принципу", - поделился он.

Все системы готовы к зимнему сезону, отметил Кондратьев. Всего в регионе к отопительному сезону подготовлено 2,8 тыс котельных и 3,3 тыс км тепловых сетей.

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Вестник Кавказа

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